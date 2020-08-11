دخول حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا لقسم العزل بسرت

شوارع سرت خالية من المارة مع تطبيق حظر التجول, 9 أغسطس 2020. (سرت أولا)

استقبل قسم العزل بمستشفى بن سينا التعليمى سرت، مساء الإثنين، حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا سرت، مدير عام مستشفى بن سينا التعليمى الدكتور الاستشارى على أحمد الزرقاء، إلى «بوابة الوسط»، إن الحالة المرضية لسيدة مسنة تعانى من أعراض بالجهاز التنفسي، إذ تم اتخاد الإجراءات اللازمة لعلاجها ومتابعة حالتها الصحية من قبل الطاقم الطبى الموجود بقسم العزل من أطباء الباطنة والعناية والتخدير والعناصر الطبية المساعدة.

وأوضح أن إجمالى حالات الإصابة بسرت بلغ عشرة بينها حالة وفاة واحدة قبل أسبوعين لرجل مسن مصاب بالفيروس، عمره 71 عاما، بينما تماثلت حالة للشفاء لشخص عمره 34 عاما، بينما الحالات الأخرى موجودة بالحجر المنزلي، ويتم متابعتهم من قبل فريق الرصد والتقصى بسرت بشكل متواصل.

من جهة أخرى مازالت اللجنة الطبية الاستشارية سرت، تنتظر نتائج العينات المسحية الأنفية التى تم تسليمها للمختبر المرجعى بنغازي قبل قرابة أسبوع وهي 74 عينة، ولم تظهر النتائج بعد بسبب عدم وجود مشغلات بالمختبر.