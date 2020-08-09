خسائر الإقفالات النفطية تتجاوز 8 مليارات دولا خلال 205 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 09:17 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (الإنترنت)

تجاوزت خسائر إقفال الحقول والمنشآت النفطية 8 مليارات دولار خلال 205 أيام منذ 18 يناير الماضي وحتى 9 أغسطس الجاري، حسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن خسائر الإقفال بلغت نحو 8.124 مليار دولار خلال 205 أيام نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية.

وتعثرت الشهر الماضي، مفاوضات استئناف إنتاج وتصدير النفط التي كانت تجرى بين المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوفاق الوطني من جهة، وبعض الأطراف الدولية والإقليمية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة.

صنع الله يتحدث عن خطر «عسكرة» المنشآت النفطية ويحذر من «كارثة»

وحذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أمس السبت، من أن «عسكرة المنشآت النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيد العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على العاملين والسكان المحليين».

كما حذر صنع الله من «كارثة أكبر من تلك التي حدثت في مرفأ بيروت»، وتسببت في مئات القتلى وآلاف الجرحى، بسبب «تواجد المرتزقة بالمنشآت النفطية، وعسكرة هذه المنشآت على السلامة العامة للموظفين والسكان المحليين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب في برشلونة لإصابة ميسي
رياضة محلية
في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا ...
ليبيا
وزيرة الإعلام تستقيل من الحكومة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت
عربى
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
سباعية بايرن في تشيلسي تؤهله للقاء برشلونة بدوري الأبطال
رياضة عالمية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد
رياضة عالمية
عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
دولى
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كمية فيروس «كورونا» عالية لدى الأطفال دون الخامسة