بلدية يفرن تعلن حالة الطوارئ 10 أيام لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 09:18 صباحا
اجتماع المجلس البلدي يفرن، 6 أغسطس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية يفرن حالة الطواري لمدة عشرة أيام؛ وذلك لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» في البلدية والبلديات المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي يفرن، أمس الخميس، لمناقشة الآليات الواجب اتخاذها للحد من الوباء، والتشديدعلى تنفيذ الإجراءات الوقائية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى جملة من الإجراءات اتخذها المجلس وهي «مخاطبة المقاهي بعدم استخدام الكراسي للجلوس، ومخاطبة محلات المواد الغذائية والمخابز بوضع علامات مسافة مترين بين الأشخاص لمنع الازدحام والاختلاط، واستعمال الكمامات عند الدخول إلى الأسواق ومحلات المواد الغذائية، وقفل صالات الأفراح والمناسبات، وتوقيع مخالفة على كل من لا يتقيد بالتعليمات».

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