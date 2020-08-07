طرابلس الأعلى في عدد الإصابات.. تعرف إلى توزيع حالات «كورونا» الجديدة

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، كأعلى حصيلة تسجلها ليبيا منذ ظهر فيها الوباء في مارس الماضي، إضافة إلى ثماني حالات وفاة، وشفاء 12 مصابا.

وسجلت طرابلس أعلى عدد إصابات بواقع 184 حالة جديدة، بينها ثلاثة أجانب، تليها مصراتة بـ122 حالة، منها حالة لأجنبي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، المنشورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واكتشفت سبع حالات في النواحي الأربع، وحالتان في الماية، و16 حالة في الخمس، وعشر حالات في صبراتة، و11 حالة في ترهونة، وست حالات في جنزور، وثلاث حالات في زوارة، وحالة في مسلاتة، وحالتان في سيدي السائح، وحالة في العامرية، وحالتان في غريان، و11 حالة في بني وليد، و17 حالة في زليتن، وحالتان في سبها، وحالة في الشويرف، وأربع حالات في بنغازي، وحالتان في طبرق.

وبهذا الإعلان تسجل ليبيا 4879 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 4128 حالة نشطة، و652 حالة شفاء، و107 حالات وفاة.