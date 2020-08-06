توقف العمل بمختبر «مكافحة الأمراض» فرع سبها

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها. (بوابة الوسط)

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، عبدالحميد الفاخري، الخميس توقف العمل بمختبر فرع سبها؛ بسبب نفاد مشغلات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وطالب الفاخري في تصريح إلى «بوابة الوسط» فرق الرصد بالتوقف عن أخذ العينات إلى حين توافر المشغلات.

يشار إلى إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء الماضي، نفاد مشغلات الكشف عن «كورونا»، مما أدى إلى توقف العمل داخل معظم مختبرات المركز.

ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز إلى مخاطبة اللجنة العلمية الاستشارية حتى يتم توفير مشغلات الكشف عن «كورونا» بشكل عاجل وبكميات كبيرة تتماشى مع الوضع الوبائي بالبلاد»، ونبهت إلى أن «فحص كميات كبيرة من العينات من ضمن أهم استراتيجيات مكافحة كورونا عالميًّا»، منوهة إلى أن «هذا لا يتحقق إلا بتوفير مشغلات الكشف عن كورونا بشكل يتماشى مع المرحلة الوبائية التي تعانيها البلاد».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تسجيل 251 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، كأعلى حصيلة يومية تسجلها ليبيا منذ بداية الجائحة فيها مارس الماضي، كما سجل سبع حالات شفاء، وثلاث حالات وفاة.