«القوة المشتركة»: ضبط شبكة تزوير تعريفات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 11:47 صباحا
أحد عناصر القوة المشتركة في نقطة تفتيش بالعاصمة طرابلس. (الصفحة الرسمية للقوة المشتركة)

أعلنت القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، كشف شبكة تعمل على تزوير تعريفات عسكرية للتحرك خلال حظر التجول والقبض على جميع أفرادها.

وأشارت القوة، في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى مداهمة وكر للدعارة في أحد أحياء طرابلس، والقبض على عدد من العمالة الأفريقية الوافدة داخله. وانتشرت وحدات من القوة المشتركة في شوارع العاصمة طرابلس، لفرض الأمن والتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجول.

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ويوم الخميس الماضي، قرر المجلس الرئاسي فرض حظر تجول تام لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، لمدة خمسة أيام، وعلى مدى 24 ساعة، اعتبارًا من الرابعة مساء الجمعة، مع الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها، ومنع التجمعات الكبيرة، خصوصًا في المصايف والحدائق.

 

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