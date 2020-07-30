«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فرض حظر تجول تام لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، لمدة خمسة أيام، وعلى مدى 24 ساعة، اعتبارا من الرابعة مساء غد الجمعة، مع الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها، ومنع التجمعات الكبيرة وخصوصا في المصائف والحدائق.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم 521 للعام 2020، أنه وبعد انتهاء مدة الخمسة أيام، يستمر الحظر لخمسة أيام أخرى، من التاسعة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، اعتبارا من يوم الأربعاء 5 أغسطس.

يستثنى من القرار الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائية والصيدليات، على أن يسمح بالتنقل على الأقدام؛ لتوفير الاجتياجات الضرورية للأسرة، إضافة إلى الاستثناءات الواردة بأحكام القرار رقم 215 للعام 2020، بما في ذلك سريانة إلى حين صدور قرار بتمديده أو تعديله أو إلغائه.

وسجلت ليبيا أمس الأربعاء، أكبر حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء انتشار المرض، بواقع 205 حالات، إضافة إلى أربع وفيات و17 حالة شفاء، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، الدكتور خليفة البكوش، إن ليبيا دخلت المستوى الوبائي الرابع، وهو «مرحلة الانتشار المجتمعي».