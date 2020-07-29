حكومة الوفاق تعلن دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع لفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 12:34 صباحا
رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» خليفة البكوش خلال مؤتمر صحفي، 9 يوليو 2020، (صحة الوفاق)

أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، الدكتور خليفة البكوش، دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع «مرحلة الانتشار المجتمعي».

وطالب في مؤتمر صحفي مساء أمس، اللجنة العليا لمجابهة كورونا، ووزارات الداخلية والخارجية والمواصلات والحكم المحلي، وجهاز الحرس البلدي، وعمداء البلديات، ومديري الإدارات الأمنية، والأوقاف، ودار الإفتاء، برفع «الجهوزية» نظرًا لخطورة الموقف.

الحاسي: ليبيا تشهد انتشارا محليا لـ«كورونا».. والناس لديهم إحساس كاذب بالأمان

ومساء الأحد، قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة أحمد الحاسي، إن ليبيا تشهد حاليا ما يسمي بالانتشار المحلي للوباء.

وأضاف أن «الأمر جد خطير.. ومن يسأل عن حظر التجول، نقول إن هذا الأمر فات، وخاصة في وجود الآن ما يسمى بالانتشار المحلي في ربوع ليبيا كلها، شرقا وغربا وجنوبا».

 

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