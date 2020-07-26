الحاسي: ليبيا تشهد انتشارا محليا لـ«كورونا» شرقا وغربا وجنوبا.. والناس لديهم إحساس كاذب بالأمان

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية أحمد الحاسي، في مؤتمر للجنة، 31 مايو 2020. (الإنترنت)

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة أحمد الحاسي، إن ليبيا تشهد حاليا ما يسمي بالانتشار المحلي للوباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد: «الأمر جد خطير.. ومن يسأل عن حظر التجول، نقول إن هذا الأمر فات، وخاصة في وجود الآن ما يسمى بالانتشار المحلي في ربوع ليبيا كلها، شرقا وغربا وجنوبا».

إحساس كاذب بالأمان

وأشار الحاسي في المؤتمر إلى أن حركة النزوح التي شهدتها البلاد مؤخرا في بعض المناطق «زادت وتيرة انتشار الفيروس». وتابع: «الناس في المدة الأخيرة صار لهم نوع من الإحساس الكاذب بالأمان»، منتقدا ترديد مقولات مثل: «كورونا لن تصيب الليبيين، وأن الليبيين حاصلين على تطعيمات ولديهم مناعة».

وقال الحاسي: «هذا الكلام يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى من قبل ناس مختصين في المجال، ويقال أيضا أن كورونا مؤامرة كونية محلية ما هي إلا عبارة عن سرقة فلوس».