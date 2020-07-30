في حصيلة قياسية: ليبيا تسجل 205 إصابات جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تسجيل ليبيا 205 إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، في أكبر حصيلة يومية منذ بدأ ظهور الفيروس في البلاد في مارس الماضي، كما أحصى المركز أربع حالات وفاة و17 حالة شفاء.

وقال المركز في بيان حمل الرقم «144» إنه تسلم 1253 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 1048 عينة بينها 17 حالة شفاء، وإيجابية 205 عينات موزعة بواقع 84 حالة جديدة و121 لمخالطين، إلى جانب تسجيل أربع حالات وفاة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 520 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و378 من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و27 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و137 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و39 من مختبر فرع المركز الزاوية، و57 من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، 95 من مختبر فرع المركز سبها.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3222 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد»، بينها 2550 حالة نشطة و76 حالة وفاة، فيما تعافى 596 شخصًا من الفيروس.