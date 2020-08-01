البعثة الأوروبية تدعو لإطلاق الصحفي إسماعيل أبوزريبة فورا

الصحفي إسماعيل علي بوزريبة المعتقل تعسفا منذ 20 ديسمبر 2018. (الإنترنت)

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم السبت، إلى إطلاق الصحفي إسماعيل أبوزريبة فورا وضمان احترام حقوقه الأساسية، بعدما أصدرت محكمة عسكرية في بنغازي حكما بسجنه لمدة 15 سنة.

وجاء في تغريدة للسفير الأوروبي لدى ليبيا نشرتها البعثة عبر حسابها على «تويتر»: «بقلق بالغ إزاء الحكم الصادر بحق الصحفي إسماعيل أبو زريبة من قبل محكمة عسكرية في بنغازي بالسجن لمدة 15 عاما، بعد أكثر من عامين من الاحتجاز. أدعو السلطات إلى الإفراج عنه فورًا وضمان احترام حقوقه الأساسية وحرية التعبير».

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كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الجمعة، إلى إطلاق الصحفي إسماعيل أبوزريبة فورا، معربة عن «استيائها وقلقها» من الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة عسكرية في بنغازي لمدة 15 عامًا.

ودانت منظمات، الليبية للإعلام المستقل، وشبكة أصوات للإعلام، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية حكم السجن بحق أبوزريبة، مطالبة بإحالته إلى القضاء المدني، مؤكدة «أنه لم يشارك في أي أعمال عنف ولم يحمل السلاح، بل مارس حقه في التعبير فحسب».