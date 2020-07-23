انتشال رفاة 11 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية جديدة بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 01:30 صباحا
رفات جثث عثر عليها بمقبرة جماعية جديدة في ترهونة، 22 يوليو 2020. (عدل الوفاق)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، الأربعاء، انتشال رفاة 11 جثة مجهولة الهوية لأشخاص معصوبي الأعين ومكتوفي الأيدي من مقبرة جماعية جديدة بالموقع رقم «B3» بمشروع الربط بمدينة ترهونة.

وانتشلت اللجنة المكلفة البحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وبإشراف مكتب النائب العام رفاة الجثث باستخدام المعايير المعتمدة علميا بآلية الحفر الطبقي ومسح طبقات الأرض بأبعاد متساوية وعلى أعماق متفاوتة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك»

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وجاء ذلك بعدما تم تحديد مكان الجثث وتصويرها وتوثيقها وترقيمها وتمييزها بالعلامات والإشارات الدالة، وقياسها وتحديد اتجاهاتها المختلفة، حسب البيان.

يشار إلى إعلان الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية جديدة بمنطقة مشروع الربط في مدينة ترهونة، وذلك بعد أعمال البحث والاستكشاف من قبل فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة.

وكشفت الهيئة الأسبوع الماضي انتشال 226 جثة وعدد من الرفات والأشلاء في مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، خلال الفترة من 5 يونيو الماضي وإلى 16 يوليو الجاري.

رفات جثث عثر عليها بمقبرة جماعية جديدة في ترهونة، 22 يوليو 2020. (عدل الوفاق)
رفات جثث عثر عليها بمقبرة جماعية جديدة في ترهونة، 22 يوليو 2020. (عدل الوفاق)
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