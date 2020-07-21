العثور على مقبرة جماعية جديدة بمشروع الربط في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 08:28 مساء
المقبرة الجماعية التي عثر عليها، الثلاثاء, 21 يوليو 2020 بمشروع الربط في ترهونة. (هيئة البحث عن المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن العثور على مقبرة جماعية جديدة بمنطقة مشروع الربط في مدينة ترهونة، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن العمل على انتشال الجثث من المقبرة سيجري يوم غد الأربعاء.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن العثور على المقبرة جاء «بعد أعمال البحث والاستكشاف من قبل فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة».

«البحث عن المفقودين»: انتشال 226 جثة وعدد من الرفات والأشلاء من ترهونة ومناطق جنوب طرابلس

وقبل خمسة أيام كشفت الهيئة عن انتشال 226 جثة وعددا من الرفات والأشلاء من مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، خلال الفترة من 5 يونيو الماضي وإلى 16 يوليو الجاري.

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