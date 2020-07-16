«البحث عن المفقودين»: انتشال 226 جثة وعدد من الرفات والأشلاء من ترهونة ومناطق جنوب طرابلس

لقطة مثبتة من الفيديو لعمليات انتشال جثث في ترهونة. (بركان الغضب)

قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إنها انتشلت «226 جثة وعددا من الرفات والأشلاء» من مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس خلال الفترة من 5 يونيو الماضي وإلى اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة في بيان أنها باشرت منذ تحرير ترهونة من القوات التابعة للقيادة العامة «في اتخاذ التدابير اللازمة بشأن اكتشاف المقابر الجماعية وانتشال وجمع الجثث والرفات».

وبينت أنها عثرت على «158 جثة بينها أطفال ونساء عثر عليها داخل مستشفيات ترهونة أغلبها متحلل وعلى بعضها آثار تعذيب» إضافة إلى «25 جثة وأشلاء متفحمة عُثر عليها في أحياء جنوب طرابلس كانت تتواجد فيها» القوات التابعة للقيادة العامة.

وأضافت أنها «انتشلت خمس جثث متحللة من بئر على عمق 45 متراً بمنطقة العواتة بين ترهونة وسوق الخميس» و«ثلاث جثث عُثر عليها في مقبرة جماعية بمقبرة الإدارة العامة للأمن المركزي ترهونة» و«35 جثة عُثر عليها مدفونة في مقابر جماعية بمدينة ترهونة (مشروع الربط)».

وذكرت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن «عدد البلاغات التي تم تسجيلها بإدارة قيد أهالي المفقودين بلغ 171 بلاغا لمفقودين من 4 أبريل 2019 حتى اليوم الخميس».