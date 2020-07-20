باشاغا يشكر قطر على «وقوفها العادل» مع حكومة الوفاق

باشاغا، مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية, 20 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

تقدم وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بالشكر على «الموقف الإيجابي لدولة قطر الشقيقة على وقوفها العادل مع حكومة الوفاق»، في حرب طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، خالد بن محمد العطية وبحضور وكيل وزارة الدفاع الليبية صلاح النمروش، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم، تم خلال الاجتماع التطرق إلى مناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية تهم الشأنين الليبي والقطري.

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وأوضح البيان أن وزير الدفاع القطري بارك «الانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق بفضل العزيمة والإصرار لدى قادتها».

وعقد باشاغا اليوم مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري.