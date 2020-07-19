وصول شحنتي مواد طبية إلى مطار مصراتة

مواد طبية في إحدى الشحنتين عقب وصولهما إلى مطار مصراتة الدولي. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول شحنتي عتاد طبي للاستجابة لفيروس «كورونا المستجد» إلى مطار مصراتة الدولي قدمتا عبر مطار «شيفول» بالعاصمة الهولندية أمستردام.

ووفق المكتب الإعلامي للوزارة فإن الشحنة الأولى تحوي 28800 اختبار «SARS COV2» المستخدم لتشخيص الحالات التي تعاني أعراضًا تتوافق مع «فيروس كورونا المسّتجد». فيما تتكون الشحنة الثانية، من خمسة أجهزة طرد مركزي ومرشحات.

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وقال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود إنه «سيجري تسليم هذه الشحنة إلى مركز بحوث التقنيات الحيوية بمدينة طرابلس، لرفع طاقة العمل بمختبر المركز الذي يعمل يوميًا على استقبال عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد».

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 1791 حالة بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 87 إصابة جديدة كأعلى حصيلة يومية لإصابات الفيروس منذ ظهر في ليبيا مارس الماضي.