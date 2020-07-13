عقوب يوجه برفع الجاهزية في المستشفيات لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 11:40 صباحا
اجتماع عقوب مع مديري إداراة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، 13 يوليو 2020، (إدارة الإعلام بالوزارة)

وجه وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب برفع حالة الطوارئ والجاهزية بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بجميع أقسامها، لمجابهة فيروس كورونا، إضافة إلى فتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة، للمواطنين والمقيمين وفقا لبرنامج الوزارة للعام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لعقوب مع مديري الإدارات المختلفة بالوزارة، حيث أشاد عقوب بالكوادر الطبية، مضيفا أن وزارة الصحة «تعمل على تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإسعافية وكافة أنواع الدعم والمساندة للقوات المسلحة»، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأوضح عقوب أن رفع حالة الطوارئ إجراء احترازي، في ظل مجابهة الوباء، مؤكدا تواصل جهود الوزارة لتلبية احتياجات القطاع الصحي، رغم المعوقات التي تعترضها.

كما ناقش عقوب ما تم اتخاذه من إجراءات في متابعة إعلان حالة الطوارئ، وتسهيل التعامل بين الإدارات الداخلية والخارجية وبحث العقبات التي تُعيق عمل المنشآت الطبية، وتأكيد أهمية التواصل بين المرافق الصحية والوزارة.

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