عقوب يطالب بالتأهب لاستقبال إصابات «كورونا»

شدد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، على «ضرورة التأهب والاستعداد لاستقبال الحالات المشتبه بها والمؤكدة المصابة بفيروس (كورونا) وعدم نقلها حفاظًا علي الصحة العامة وعدم الانتشار الوباء».
وخلال اجتماع موسع في مدينة بنغازي مع رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية فتحية العريبي وعدد من المسؤولين بالقطاع الطبي، دعا عقوب كافة البلديات الليبية واللجان الاستشارية الطبية، إلى «ضرورة التقيّد وتطبيق إجراءات عزل المدن، وعدم التنقل والنزوح إلى المدن المجاورة، بأي صورة كانت؛ إلا في الحالات الطارئة إلى حين انحسار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».
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وقال عقوب إن «جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يساهم فى تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية». وأكد عقوب أن «اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» تواصل رفع استعداداتها بجميع البلديات ، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
ويوم السبت أعلن وزير الصحة بالحكومة الموقتة أن الوضع الوبائي في ليبيا «انتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار»، لافتًا إلى تسجيل «30 بؤرة وبائية» في عموم البلاد. وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، التابعة للحكومة الموقتة مع اللجنة الطبية الاستشارية.