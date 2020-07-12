عقوب يطالب بالتأهب لاستقبال إصابات «كورونا»

عقوب في اجتماع موسع مع رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية فتحية العريبي وعدد من المسؤولين في مدينة بنغازي . (فيسبوك)

شدد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، على «ضرورة التأهب والاستعداد لاستقبال الحالات المشتبه بها والمؤكدة المصابة بفيروس (كورونا) وعدم نقلها حفاظًا علي الصحة العامة وعدم الانتشار الوباء».

وخلال اجتماع موسع في مدينة بنغازي مع رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية فتحية العريبي وعدد من المسؤولين بالقطاع الطبي، دعا عقوب كافة البلديات الليبية واللجان الاستشارية الطبية، إلى «ضرورة التقيّد وتطبيق إجراءات عزل المدن، وعدم التنقل والنزوح إلى المدن المجاورة، بأي صورة كانت؛ إلا في الحالات الطارئة إلى حين انحسار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

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وقال عقوب إن «جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يساهم فى تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية»‪.‬ وأكد عقوب أن «اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» تواصل رفع استعداداتها بجميع البلديات ، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

ويوم السبت أعلن وزير الصحة بالحكومة الموقتة أن الوضع الوبائي في ليبيا «انتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار»، لافتًا إلى تسجيل «30 بؤرة وبائية» في عموم البلاد. وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، التابعة للحكومة الموقتة مع اللجنة الطبية الاستشارية.