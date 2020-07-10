إيطاليا ترحب برفع القوة القاهرة عن صادرات النفط.. وتعتبره «خطوة أولى مهمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 10:05 مساء
مقر السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: حساب السفارة على موقع تويتر)

رحبت إيطاليا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عملها، مؤكدة أن ذلك يشكل «خطوة أولى مهمة» في اتجاه التعافي الكامل لإنتاج النفط في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في بيان، إن إقفال النفط تسبب في «إلحاق ضرر كبير بالتمويل الليبي وظروف الشعب»، معتبرة إعلان مؤسسة النفط رفع القوة القاهرة بمثابة «الشرط الأساسي لمواصلة ليبيا على مسار الاستقرار والتهدئة الذي حددته عملية برلين، تحت رعاية الأمم المتحدة».

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وأكدت السفارة مواصلة «دعمها الجهود الليبية وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو هدف التوزيع العادل والشفاف لموارد البلاد، من أجل المنفعة والمصلحة الحصريتين للشعب الليبي».

يشار إلى أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط صباحًا رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، لاقت ترحيبا من السفارة الفرنسية، حيث هنأت جميع الأطراف الليبية التي سهلت هذا التقدم، مشيرة إلى «رفضها عسكرة المنشآت النفطية»، كما رحبت السفارة الأميركية بالإعلان لافتة إلى تعاون مؤسسة النفط مع البعثة الأممية «لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي».

وفي بيانها بخصوص رفع حالة القوة القاهرة، أشارت مؤسسة النفط إلى أن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي، مشيرة إلى أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتًا طويلًا «نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير الماضي».

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