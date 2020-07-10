109 مهاجرين لقوا حتفهم بعد مغادرتهم ليبيا منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 12:58 مساء
إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن نحو 8600 مهاجر غير شرعي غادروا من ليبيا عبر البحر المتوسط، منذ مطلع العام الجاري وحتى أواخر مايو، موضحة أن 109 أشخاص منهم لقوا حتفهم في البحر.

وقالت المفوضية، في تقرير صادر اليوم الجمعة، إن هؤلاء مثلوا نسبة 68% من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا خلال تلك الفترة، وبالتحديد إلى إيطاليا ومالطا، فيما وصلت النسبة المتبقية عبر تونس أو الجزائر أو اليونان أو ألبانيا.

انخفاض الأعداد مقارنة بالعام 2017
ولفت التقرير إلى أن عدد المهاجرين الذين غادروا ليبيا أعلى مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، كما زاد عدد المغادرين من مايو إلى نوفمبر العام 2019 بسبب آثار النزاع المستمر في ليبيا.

إلا أنه عاد وأشار إلى انخفض عدد المغادرين من ليبيا بشكل ملحوظ، بالمقارنة مع الفترة خلال أوائل العام 2017.

كما طالبت المفوضية بزيادة قدرة البحث والإنقاذ وسط البحر الأبيض المتوسط، ناصحة بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا «لأنها ليست مكانا آمنا للنزول».

انتقادات لبرنامج إعادة المهاجرين
يأتي ذلك في الوقت الذي انتقدت منظمتا «بروت فور دي فيلت» و«ميدكو إنترناشونال» الإغاثيتان الألمانيتان التوجه الجديد الخاص بسياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي، وهو برنامج إعادة مهاجرين أفارقة إلى مواطنهم مجددا انطلاقا من ليبيا.

اقرأ أيضا: مهاجرون باكستانيون يروون معاناتهم في ليبيا قبل أن تنقذهم سفينة «أوشن فايكينغ»

وأشارت المنظمتان إلى أن البرنامج الذي أطلق في العام 2016 بأموال الصندوق الائتماني للمساعدات الطارئة الخاص بالاتحاد الأوروبي يستند إلى مبادرة الاتحاد والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت «ميدكو إنترناشونال» أن هدف هذه «العودة الطوعية» يتمثل بصفة خاصة في أن يتراجع عدد المهاجرين الذين يأتون من أفريقيا إلى أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
العدد 242 من «الوسط»: خيار القبعات الزرقاء .. ولدغ العقارب في الجنوب
ليبيا
المحكمة الأميركية العليا تبت في قضيتي حسابات ترامب المالية وعلاقته بممثلة أفلام ...
دولى
ثلاث رسائل تحذيرية من المغرب لمجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على لافروف بعد تصريحاته عن وقف إطلاق النار والحل العسكري
ليبيا
وزير الخارجية الألماني منتقدا «العبثية الساخرة» في توريد السلاح إلى ليبيا: «لا ...
ليبيا
الجماهير تشن هجوما عنيفا ضد لاعبي «إسبانيول»: أنتم عار على 120 سنة من التاريخ
رياضة عالمية
وزارة الداخلية التونسية تحبط مخططات إرهابية تستهدف السياح ومقرات سيادية
عربى
ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا
ليبيا
ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا
ليبيا
غوتيريس يلمح إلى إمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين