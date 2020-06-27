مهاجرون باكستانيون يروون معاناتهم في ليبيا قبل أن تنقذهم سفينة «أوشن فايكينغ»

مهاجرون على سفينة «أوشن فايكينغ» قبالة لامبيدوسا الإيطالية، 25 يونيو 2020 (فرانس برس)

أكد مهاجرون باكستانيون معاناتهم التي عاشوها في ليبيا، قبل أن تنتشلهم سفية «أوشن فايكينغ» الإنسانية في البحر المتوسط، وتبعدهم من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا.

وأنقذت السفينة 31 باكستانيا من المهاجرين الـ51 الذين كانوا في زورق خشبي رصدته سفينة الإسعاف التابعة لـ«أس أو أس المتوسط»، وكانوا ظهر يوم الخميس الماضي قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، حسب وكالة «فرانس برس».

وراقب المهاجرون الباكستانيون من الجسر الخلفي للسفينة الإنسانية التي أنقذتهم في البحر المتوسط، سواحل ليبيا تبتعد ومعها «أعمال التعذيب والتجاوزات وعمليات الخطف، حيث لم يتعاملوا كأنهم من البشر»، وفق الوكالة الفرنسية، التي تحدثت إلى عدد من هؤلاء المهاجرين.



التعرض للخطف

ويقول عمران «30 عاما» الذي أمضى سنة في ليبيا: «بالنسبة للسود وضعهم مثلنا لكن البنغاليين والباكستانيين هم الذين يتعرضون لأسوأ معاناة، فكل الباكستانيين الموجودين في الزورق كانوا سجناء خلال فترة بقائهم في ليبيا وتعرضنا جميعا للخطف».

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وتابع: «جئنا بحثا عن فرص عمل وواجهنا الحرب والتعذيب والابتزاز. بالنسبة لهم (لمرتكبي الجرائم ضدهم في ليبيا) فنحن لسنا من البشر».