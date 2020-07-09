«بلدي غريان» يحمل مدير المصرف التجاري مسؤولية عدم الالتزام بآلية صرف السيولة

شعار بلدية غريان. (أرشيفية الإنترنت)

حمل المجلس البلدي غريان ولجنة الأزمة في البلدية، مدير فرع المصرف التجاري المكلف في غريان مسؤولية عدم الالتزام بالآلية المتفق عليها مسبقا بشأن توزيع السيولة النقدية على المواطنين.

وقال المجلس إن المدير وزع السيولة النقدية على سبع محلات، بحيث سيكون نصيب المواطن 400 دينار، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء «لم يكن ضمن الاتفاق الذي تقرر في اجتماع لجنة الأزمة بالبلدية، ومديري فروع المصارف العاملة بمدينة غريان أخيرا»، مؤكدا أن السيولة ستوزع بداية الأسبوع المقبل بعد استكمال إجراءات حوافظ المعلمين في المدينة.

يذكر أن المجلس ولجنة الأزمة اجتماعا في 20 يونيو الماضي، مع مديري المصارف العاملة بالبلدية، لمناقشة آلية توزيع السيولة، حيث تقرر تشكيل فريق من المكونات التابعة للبلدية للتواصل مع الإدارات بالمصرف المركزي؛ لحل أزمة النقص الحاد بها.