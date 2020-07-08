مؤسسة النفط تدعو إلى السماح لناقلة نفط في ميناء السدرة بتحميل الخام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 09:34 صباحا
ناقلة نفط راسية في ميناء السدرة النفطي، (أرشيفية: النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استعدادها لرفع القوة القاهرة في ميناء السدرة النفطي، داعية جميع الأطراف الليبية إلى دعمها والسماح لناقلة في وضع الاستعداد حاليا في منطقة المخطاف في الميناء لبدء تحميل النفط الخام من الخزانات.

وطالبت المؤسسة بمغادرة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة ميناء السدرة على الفور، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي حول ليبيا في إطار عملية برلين، أمس الثلاثاء، إذ كررت دعمها الكامل للمؤسسة في رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط على الصعيد الوطني.

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ولفت البيان إلى الحاجة الملحة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن لوقف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية الليبية وحماية الأصول الحيوية للمؤسسة من المزيد من التدهور والانهيار.

يذكر أن الميناء يتبع لامتياز الواحة، والذي تتوزع ملكيته بواقع 59.18% للمؤسسة، و16.33% لشركة توتال، و16.33% لشركة كونوكو فيليبس، و8.16% لشركة هيس.

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