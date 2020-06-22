بلدية زوارة: اجتماع مغلق بين السراج وقائد «أفريكوم» والسفير الأميركي

السراج مع قائد قوات «أفريكوم» ستيڤن تاونسند. (الإنترنت)

قالت بلدية زوارة إن وفدا أميركيا ضم قائد قوات القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» والسفير الأميركي لدى ليبيا وصل إلى مطار المدينة، صباح اليوم الإثنين، إضافة إلى وفد من حكومة الوفاق بقيادة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لعقد اجتماع مغلق.

وأوضحت البلدية أن السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا وقائد قوات أفريكوم ستيڤن تاونسند وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي وصلوا من أجل «عقد اجتماع مغلق بقاعة كبار الزوار بمطار زوارة الدولي»، وذلك حسب منشور للبلدية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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قبل ذلك، أكد مصدر دبلوماسي، لـ«بوابة الوسط» أن زيارة وفد من القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إلى مدينة زوارة «ذات طبيعة عسكرية»، وهو ما يفسر غياب وزير خارجية الوفاق المفوض، محمد الطاهر سيالة.

وأضاف المصدر أن «وفد حكومة الوفاق تشكل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوصفه، القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، وقيادة المناطق العسكرية التابعة للحكومة، بحضور وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا».

ولم يستبعد المصدر أن تكون زيارة وفد «أفريكوم» ضمن التمهيد لعودتها إلى ليبيا، بعد أن غادرتها في أبريل من العام الماضي، عقب اندلاع حرب العاصمة طرابلس.