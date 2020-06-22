وصول وفد من «أفريكوم» إلى زوارة للاجتماع مع السراج

أعضاء وفد «أفريكوم» لدى وصولهم إلى مطار زوارة، 22 يونيو 2020 (الإنترنت)

أكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، وصول وفد من القيادة الأميركية في شمال أفريقيا (أفريكوم) إلى مدينة زوارة للاجتماع برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وقيادات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر أن الاجتماع كان مقرر عقده في قصور الضيافة ثم تغيرت الوجهة في آخر لحظة إلى مطار زوارة، الذي يبعد نحو 45 كيلو مترا عن الوطية، دون ذكر مزيد من المعلومات.

وأعلنت «أفريكوم» الخميس الماضي امتلاكها أدلة جديدة بشأن نشاط لطائرات مقاتلة روسية في ليبيا، كاشفة عن مخاوف من أن تلك الطائرات يقودها «مرتزقة عديمو الخبرة» لن يلتزموا بالقوانين الدولية خلال عمليات القصف.

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وأوضحت أن تلك الأدلة تتمثل في صور «فوتوغرافية» لتلك الطائرات، وهي من نوع «ميغ 29»، في الجفرة وسرت.

وقال مدير العمليات بـ«أفريكوم»، عميد مشاة البحرية الأميركية برادفرد غيرنغ، إن تدخل روسيا المستمر في ليبيا «يزيد من العنف ويؤخر الحل السياسي»، مضيفا أن روسيا تواصل الضغط من أجل «موطئ قدم استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وهذا على حساب أرواح ليبيين أبرياء».

وأشار غرينغ إلى أن «هناك قلقا من أن هذه الطائرات الروسية تُشغل من قبل مرتزقة الشركات العسكرية الخاصة عديمي الخبرة وغير حكوميين، لن يلتزموا بالقانون الدولي، أي أنهم غير ملزمين بالقوانين التقليدية للنزاع المسلح، وإذا كان هذا صحيحا وحدث القصف، فإن أرواحا ليبية بريئة ستكون معرّضة للخطر».