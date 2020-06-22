وصول وفد من «أفريكوم» إلى زوارة للاجتماع مع السراج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 12:19 مساء
أعضاء وفد «أفريكوم» لدى وصولهم إلى مطار زوارة، 22 يونيو 2020 (الإنترنت)

أكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، وصول وفد من القيادة الأميركية في شمال أفريقيا (أفريكوم) إلى مدينة زوارة للاجتماع برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وقيادات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر أن الاجتماع كان مقرر عقده في قصور الضيافة ثم تغيرت الوجهة في آخر لحظة إلى مطار زوارة، الذي يبعد نحو 45 كيلو مترا عن الوطية، دون ذكر مزيد من المعلومات.

وأعلنت «أفريكوم» الخميس الماضي امتلاكها أدلة جديدة بشأن نشاط لطائرات مقاتلة روسية في ليبيا، كاشفة عن مخاوف من أن تلك الطائرات يقودها «مرتزقة عديمو الخبرة» لن يلتزموا بالقوانين الدولية خلال عمليات القصف.

اقرأ أيضا: روسيا تعلق على إعلان واشنطن إرسال لواء مساعدة إلى تونس واتهامها بـ«تأجيج» النزاع الليبي

وأوضحت أن تلك الأدلة تتمثل في صور «فوتوغرافية» لتلك الطائرات، وهي من نوع «ميغ 29»، في الجفرة وسرت.

وقال مدير العمليات بـ«أفريكوم»، عميد مشاة البحرية الأميركية برادفرد غيرنغ، إن تدخل روسيا المستمر في ليبيا «يزيد من العنف ويؤخر الحل السياسي»، مضيفا أن روسيا تواصل الضغط من أجل «موطئ قدم استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وهذا على حساب أرواح ليبيين أبرياء».

وأشار غرينغ إلى أن «هناك قلقا من أن هذه الطائرات الروسية تُشغل من قبل مرتزقة الشركات العسكرية الخاصة عديمي الخبرة وغير حكوميين، لن يلتزموا بالقانون الدولي، أي أنهم غير ملزمين بالقوانين التقليدية للنزاع المسلح، وإذا كان هذا صحيحا وحدث القصف، فإن أرواحا ليبية بريئة ستكون معرّضة للخطر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئاسة التركية: نتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لمصر في ليبيا.. وسنبقى طالما ...
ليبيا
بكين تغلق مصنعا لـ«بيبسي» وتحظر استيراد منتجات أميركية بعد تسجيل 22 إصابة جديدة ...
دولى
المجلس الرئاسي يرد على خطاب الرئيس السيسي بشأن ليبيا
ليبيا
مطاعم السود في الولايات المتحدة تستفيد من موجة تضامن
منوعات
جديد «كورونا».. الإصابات تتزايد في أميركا اللاتينية والمغرب.. وترامب يتحدى ...
دولى
وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المذيع المتميز أحمد أنور والمطرب عطية محسن
ثقافة وفن
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم: الجنوب المنسي .. التهميش المستمر والثروات المنهوبة
فيديو
«صحة الوفاق» تعلن مقتل 25 من الأطقم الطبية والمساعدة منذ بداية حرب طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات استخدام تكييف السيارة صيفا