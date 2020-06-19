سيالة يشكر نظرائه في تونس والجزائر وقطر لإسهاماتهم في جلسة «حقوق الإنسان» الخاصة بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 12:25 صباحا
وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

قدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، في اتصال هاتفي، الخميس، الشكر لوزراء خارجية تونس والجزائر وقطر  لإسهامات دولهم في الجلسة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان.

وعقدت، الخميس، الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قدمت خلالها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني وليامز، تقريرها الشفوي عن الوضع الإنساني في ليبيا.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن شكر الوزير لنظرائه في تونس والجزائر وقطر جاء كذلك لـ«تنسيق دولهم المواقف تجاه عدد من القضايا».

وفي تقريرها، كشفت وليامز أن «زهاء 8800 شخص لا يزالون محتجزين في 28 سجناً رسمياً في ليبيا»، إضافة إلى «10 آلاف شخص محتجزين في مراكز احتجاز خاضعة لسلطة المجموعات المسلحة».

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