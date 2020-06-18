سلبية نتائج تحليل «كورونا» لحالة اشتباه بسرت

مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت، الدكتور عبدالله الأحول، الخميس، سلبية نتائج جميع المسحات الأنفية المرسلة للمختبر المرجعى بنغازى للكشف عن فيرو «كورونا المستجد» والخاصة بالحالة المشتبه في إصابتها بالمدينة.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت، محمد الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جميع الأماكن التى مر بها المريض بمستشفى ابن سينا بسرت تم تعقيمها بالكامل من قبل فريق التعقيم بالمستشفى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

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وكشف عن العمل على تعقيم عيادة الحميات بمجمع عيادات سرت المركزي، وأوضح أن الحالة المرضية تتواجد حاليًا بقسم العزل بالجفرة.

يشار إلى إعلان رئيس فريق الرصد والتقصي ببلدية سرت، الدكتور هيثم أبوغرسة، الاشتباه في إصابة حالة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، لافتًا إلى إرسال عينة للحالة، إضافة إلى عينات 3 أشخاص مخالطين، إلى المختبر المرجعي بمدينة بنغازي، بعد إجراء اختبار سريع لهم.