الاشتباه في حالة «كورونا» بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 09:45 صباحا
رئيس فريق الرصد والتقصي ببلدية سرت، الدكتور هيثم أبوغرسة، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن رئيس فريق الرصد والتقصي ببلدية سرت، الدكتور هيثم أبوغرسة، الاشتباه في إصابة حالة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه جرى إرسال عينة للحالة، إضافة إلى عينات 3 أشخاص مخالطين، إلى المختبر المرجعي بمدينة بنغازي، بعد إجراء اختبار سريع لهم، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وطمأن البيان الأهالي، داعيا إلى عدم الالتفات إلى «الإشاعات»، وكشف أنه سيتم إعلان نتائج العينات فور الحصول عليها.

وأمس الأربعاء، عقدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» في سرت اجتماعا لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبدء المسح العشوائي الطبي المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

كما تطرق اجتماع اللجنة إلى عدة ملفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والاحتياجات العاجلة الواجب توفيرها للجنة الطبية، والإمداد الطبي، والحجر الصحي وفرق الرصد.

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