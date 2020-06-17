سرت تستعد لبدء المسح العشوائى لعينات فيروس «كورونا»

أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

بحثت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في مدينة سرت خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، الترتيبات والاستعدادات لبدء المسح العشوائي الطبي لعينات فيروس «كورونا» المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

كما تطرق اجتماع اللجنة، الذي عقد بقاعة مركز الرعاية الصحية الأولية، إلى بعث عدة ملفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد» والاحتياجات العاجلة الواجب توفيرها للجنة الطبية، والإمداد الطبي، والحجر الصحي وفرق الرصد، حسب تصريح رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الأحول إلى «بوابة الوسط».

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وحضر الاجتماع منسق اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» في سرت، عقيد ميمي الأمين، وعضو اللجنة الرئيسية مدير الخدمات الصحية سرت، الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح إلى جانب أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية سرت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، محمد احمودة، تخصيص المركز الوطني لمكافحة الأمراض جهازا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لفرعه بسرت.