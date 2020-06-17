«مكافحة الأمراض» يخصص جهاز تحاليل «كورونا» لفرع سرت

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، محمد احمودة، اليوم الأربعاء، تخصيص المركز الوطني لمكافحة الأمراض جهاز للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لفرعه بسرت.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا»، سالم عامر سالم، اليوم، مع أعضاء فريق الرصد التابع للجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، لبحث المعوقات والاحتياجات العاجلة لفريق الرصد وفي مقدمتها جهاز تحاليل وكشف عينات فيروس «كورونا».

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وأكد مسؤول إعلام بلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع تناول كذلك، ترتيبات انطلاق فريق الرصد في إجراء مسح كامل للمنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا المستجد».

يشار إلى مطالبة وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، في 8 يونيو الجاري، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى بأقسام الإسعاف والطوارئ في سرت وكل من مستشفيي ودان والعافية بالجفرة، وذلك لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».