«مكافحة الأمراض» يخصص جهاز تحاليل «كورونا» لفرع سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 17 يونيو 2020, 07:20 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، محمد احمودة، اليوم الأربعاء، تخصيص المركز الوطني لمكافحة الأمراض جهاز للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لفرعه بسرت.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا»، سالم عامر سالم، اليوم، مع أعضاء فريق الرصد التابع للجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، لبحث المعوقات والاحتياجات العاجلة لفريق الرصد وفي مقدمتها جهاز تحاليل وكشف عينات فيروس «كورونا».

اقرأ أيضا عقوب: يجب رفع حالة الطوارئ في سرت والجفرة

وأكد مسؤول إعلام بلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع تناول كذلك، ترتيبات انطلاق فريق الرصد  في إجراء مسح كامل للمنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا المستجد».

يشار إلى مطالبة وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، في 8 يونيو الجاري، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى بأقسام الإسعاف والطوارئ في سرت وكل من مستشفيي ودان والعافية بالجفرة، وذلك لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
لافروف: اتصالاتنا مع تركيا لإقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى مائدة ...
ليبيا
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بشرى إيجابية لعلاج «كورونا» من بريطانيا.. والمسلمون يترقبون قرار السعودية بشأن الحج