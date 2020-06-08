عقوب: يجب رفع حالة الطوارئ في سرت والجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 04:33 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة رفع حالة الطواري القصوي بأقسام الإسعاف والطواري في سرت وكل من مستشفي ودان والعافية بالجفرة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شدد على ضرورة وضع خطة لتمديد العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بعد تأمينها من قبل قوات القيادة العامة، بما يمتاشى مع برنامج الوزارة للعام 2020، حسب صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأضاف عقوب أن «البلاد تمر بتحديات كبيرة ولابد من تضافر كافة الجهود»، مطالبا المهن الطبية والطبية المساعدة الالتزام الكامل بالتواجد في أعمالهم، داعيا كل من يريد التطوع من الأطباء التواصل مع الوزارة.

وأشار إلى ضرورة توفير الخدمات الصحية بمحيط مدينة سرت وما يجاورها «بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية».

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