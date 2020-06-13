بلدية غدامس تعلن إلغاء الحظر الكلي وتحدد ساعات حظر التجول

العميد المكلف المجلس البلدي غدامس، محمود ميلود. (المجلس البلدي غدامس)

أعلنت بلدية غدامس الرفع الجزئي للحظر الشامل، ابتداء من غد الأحد، وتحديد حظر التجوال من الثالثة ظهرا إلى السادسة صباحا.

وأوضحت المجلس البلدي غدامس في بيان اليوم، أن القرار جاء بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية والحرس البلدي، وبناء على النتائج الأولية والمطمئنة للعينات والمعلنة ظهر الجمعة.

وشدد المجلس على الجميع الالتزام بعدة ضوابط تشمل فتحا جزئيا لمحلات المواد الغذائية والصيدليات والمخابز ومحلات بيع المياه العذبة من السادسة صباحا إلى الثالثة عصرا، وإغلاق باقي المحلات والمطاعم والمقاهي والأسواق الأسبوعية نهائيا إلى إشعار آخر.

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وشدد البيان على المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي لحين إجراء التحاليل المخبرية لهم والتأكد من سلامتهم، وضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من تباعد وعدم الاختلاط.

كما أكد على أصحاب المحلات بالإجراءات الوقائية من مسافات آمنة وتوفير المعقمات والمطهرات.