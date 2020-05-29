بلدي غدامس يعلن غلق المدينة أسبوعين ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

العميد المكلف المجلس البلدي غدامس، محمود ميلود. (المجلس البلدي غدامس)

قرر المجلس البلدي غدامس، إغلاق المدينة لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الجمعة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التطورات التي طرأت على الوضع الوبائي والتفشي المتزايد للفيروس.

وبحسب بيان للمجلس اليوم، يستثني من القرار الحالات المرضية المستعجلة والضرورية القصوى، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحزم وقوة منعا لأي اختراق ولن يتم السماح أو التهاون مع كل من يخرق هذا الحظر.

وشدد المجلس على جميع المواطنين التقيد والالتزام بإجراءات الحظر ومنع فتح المحال التجارية في أوقات الحظر، مؤكدا «التعامل بقوة مع أصحاب النفوس المريضة»، من المهربين وكل مركبة تتحرك خارج الطريق العام، وسيكونون «هدفا مشروعا» لرجال الدوريات الصحراوية.

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ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 99 إصابة، بينها 54 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما تعافي 41 مصابًا من الفيروس، لكن بين هؤلاء المصابين 25 حالة في سبها والمنطقة الجنوبية.