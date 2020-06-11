تسليم 25 حضانة أطفال لمستشفى الجلاء للنساء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 10:25 صباحا
تجهيز مستشفى الجلاء للولادة بحضانات أطفال، 10 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

تسلم قسم حديثي الولادة بمستشفى الجلاء للنساء والولادة بالعاصمة طرابلس، 25 حضانة أطفال، بعد انتهاء أعمال صيانة وتوسعة القسم.

وشهد القسم أعمال صيانة شاملة ضمن التطوير الذي يشهده مبنى المستشفى، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وكانت الوزارة قدمت للمستشفى منذ يومين، شحنة من الإمدادات الطبية تتمثل في أربعة أجهزة طرد مركزي، وجهاز كيمياء الدم، وأجهزة خاصة بقسم المناعة، وقسم الأحياء الدقيقة، وقسم أمراض الدم.

يشار إلى أن الإمدادات الطبية تصل تباعا إلى مختلف المستشفيات العامة والتخصصية تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
السيسي يبحث مع ترامب الأزمة الليبية في ضوء «إعلان القاهرة»
ليبيا
إيطاليا تقر تعديلات بقواعد نصف نهائي الكأس
رياضة عالمية
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
قاموس
ثقافة وفن
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا