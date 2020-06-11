تسليم 25 حضانة أطفال لمستشفى الجلاء للنساء في طرابلس

تجهيز مستشفى الجلاء للولادة بحضانات أطفال، 10 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

تسلم قسم حديثي الولادة بمستشفى الجلاء للنساء والولادة بالعاصمة طرابلس، 25 حضانة أطفال، بعد انتهاء أعمال صيانة وتوسعة القسم.

وشهد القسم أعمال صيانة شاملة ضمن التطوير الذي يشهده مبنى المستشفى، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وكانت الوزارة قدمت للمستشفى منذ يومين، شحنة من الإمدادات الطبية تتمثل في أربعة أجهزة طرد مركزي، وجهاز كيمياء الدم، وأجهزة خاصة بقسم المناعة، وقسم الأحياء الدقيقة، وقسم أمراض الدم.

يشار إلى أن الإمدادات الطبية تصل تباعا إلى مختلف المستشفيات العامة والتخصصية تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام.