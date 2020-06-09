تسليم شحنة إمدادات طبية لمستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس

تسلم مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس شحنة من الإمدادات الطبية، تتمثل في عدد من الأجهزة والمعدات اللازمة لرفع كفاءة وطاقة العمل بمصرف الدم والمختبر الطبي.
وتتمثل هذه الشحنة في أربعة أجهزة طرد مركزي تستخدم لفصل الدم أو المواد السائلة إلى أجزائها الرئيسية، وجهاز كيمياء الدم، وأجهزة خاصة بأقسام المناعة، وقسم الأحياء الدقيقة، وقسم أمراض الدم، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.
يذكر أن الإمدادات الطبية تصل تباعًا إلى مختلف المستشفيات العامة والتخصصية؛ تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام.