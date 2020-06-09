تسليم شحنة إمدادات طبية لمستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 03:07 مساء
مستشفى الجلاء للنساء والولادة، 9 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

تسلم مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس شحنة من الإمدادات الطبية، تتمثل في عدد من الأجهزة والمعدات اللازمة لرفع كفاءة وطاقة العمل بمصرف الدم والمختبر الطبي.

وتتمثل هذه الشحنة في أربعة أجهزة طرد مركزي تستخدم لفصل الدم أو المواد السائلة إلى أجزائها الرئيسية، وجهاز كيمياء الدم، وأجهزة خاصة بأقسام المناعة، وقسم الأحياء الدقيقة، وقسم أمراض الدم، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الإمدادات الطبية تصل تباعًا إلى مختلف المستشفيات العامة والتخصصية؛ تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام.

شحنة إمدادات طبية مقدمة إلى المستشفى
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