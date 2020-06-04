«صحة الوفاق» تؤهل 293 من العناصر الطبية للتعامل مع حالات «كورونا»

تدريب عدد من الممارسين الصحيين على التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، 4 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

انتهت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق من تنفيذ المرحلة الأولى من برامجها التدريبية، بتأهيل 293 من العناصر الطبية على التعامل مع الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» ورصدها داخل المستشفيات.

وتهدف البرامج التدريبية التي جرى تنفيذها بالتعاون مع إدارة الطوارئ بالوزارة ومنظمة أطباء بلا حدود، إلى إكساب الممارسين الصحيين المعرفة الكاملة حول متطلبات الحماية الشخصية ومعدات الحماية من العدوى واحتياطات مكافحة العدوى البيئية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كما تتضمن البرامج تدريب العناصر على دراسة الحالة، وشروط العزل، وكيفية نقل المريض والتعريف ببروتوكول الطوارئ قبل دخول المرفق الصحي، وبروتوكولات التقييم والاستعداد والإبلاغ والإخطار.

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واتساقا مع ذلك، ذكرت مديرة إدارة الموارد البشرية مفيدة طنّيش أن البرنامج التدريبي استهدف تأهيل مشرفي الرصد والتقصي والمفتشين الصحيين وعناصر التمريض والأطباء والصيادلة العاملين بمستشفيات طرابلس المركزي، وطرابلس الجامعي، والهضبة العام، والمركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء، ومجمع عيادات زاوية الدهماني، ومجمع عيادات البدري وعدد من الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات والعاملين بالمراكز الصحية الواقعة بالبلديات التابعة لمنطقة طرابلس الكبرى.