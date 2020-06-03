تدريب عناصر طبية في سبها على متابعة الحالات المصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 11:52 مساء
تدريب عناصر طبية في سبها على التعامل مع الحالات المصابة بـ«كورونا»، 3 يونيو 2020. (صحة الوفاق)

شرعت الفرق الطبية التي وصلت إلى مدينة سبها ضمن قافلة طبية سيرتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في تدريب العناصر الطبية، التي ستعمل على متابعة الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» بالمدينة.

كما بدأت الفرق الطبية في تشغيل مركز استقبال وفرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» داخل مدينة سبها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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وأرست وزارة الصحة في 28 مايو الماضي، قافلةً طبية إلى مدينة سبها تضم فرقًا متخصصة في طب الطوارئ والعناية الفائقة، لتتولى التعامل مع الحالات وإخضاعها للفحوصات. كما أرسلت وزارة الصحة ضمن القافلة جهازي «PCR»  و«GeneXpert» المستخدمان في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 182 حالة بينها 125 حالة نشطة، وخمس حالات وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 52 حالة، وذلك بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 14 حالة جديدة أمس، الثلاثاء، بينها 10 حالات في سبها وحدها.

تدريب عناصر طبية في سبها على التعامل مع الحالات المصابة بـ«كورونا»، 3 يونيو 2020. (صحة الوفاق)
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