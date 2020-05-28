«صحة الوفاق»: قافلة طبية تضم أطباء طوارئ ستتجه إلى سبها

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أن قافلة طبية ستتجه إلى مدينة سبها اليوم الخميس، تحمل مستلزمات ومعدات طبية وقائية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا المستجد».

وتضم القافلة فرقًا طبية متخصصة في طب الطوارئ والعناية الفائقة، ستعمل بمركز علاج مصابي فيروس كورونا الذي تم تجهيزه بالمدينة، وذلك لمتابعة الحالات المصابة وتدريب العناصر الطبية التي سيجري التعاقد معها للعمل بالمركز العلاجي، وستقوم الفرق الطبية بتشغيل مركز لاستقبال وفرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وستتولى الفرق الطبية التعامل مع الحالات وإخضاعها للفحوصات، وجمع المعلومات التي تتعلق بتاريخ السفر للحالة ومخالطة أشخاص قادمين من مناطق أو دول موبوءة.

وتحوي القافلة الطبية جهاز PCR «جهاز يستخدم لإجراء فحص «تفاعل البوليميراز المتسلسل» ويعد من أكثر الفحوصات التي تجريها المستشفيات لتحديد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان»، وكذلك جهاز GeneXpert المطوّر حديثًا من شركة «سيفيد»، والذي اعتمد في مارس الماضي من هيئة الغذاء والدواء الأميركية كأحد الفحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، إذ يكشف الفحص وجود المرض من عدمه خلال فترة تتراوح بين 45 دقيقة وبضع ساعات على أقصى تقدير، مما يسهم في تطويق الوباء.