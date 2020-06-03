إدارة قضايا الدولة الليبية: القضاء المصري يبطل حكما تحكيميا لصالح مجموعة الخرافي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 01:06 مساء
دار القضاء العالي في مصر. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت إدارة قضايا الدولة الليبية اليوم الأربعاء أنها كسبت دعوى إبطال الحكم التحكيمي بمحكمة استئناف القاهرة الصادر لصالح مجموعة الخرافي الكويتية، بشأن حجز الأخيرة 120 مليون دولار أميركي من أموال المؤسسة في فرنسا.

وقال مصدر بإدارة قضايا الدولة لـ«بوابة الوسط» إن محكمة استئناف القاهرة قضت بإبطال الحكم بعد سجال قضائي وقانوني امتد لسنوات. 

كانت مجموعة الخرافي الكويتية حجزت على 120 مليون دولار أميركي من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، في أبريل 2014، نظير تحكيم عربي بتعويض الشركة صدر في مايو 2013، قضى حينها بحصول المجموعة الكويتية على تعويضات بقيمة 930 مليون دولار. ودخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد الحكومة الموقتة على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارًا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع لمدة 90 عامًا، بقيمة إيجار سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد مع الحكومة الليبية في العام 2006، التي سحبت المشروع العام 2010.

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وفي ديسمبر الماضي، أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ لحماية أموالها وأصولها في الخارج، وذلك في ضوء تضررها من الحجز على بعض أصولها في فرنسا لصالح مجموعة الخرافي الكويتية. وحينذاك، قالت المؤسسة في توضيح إلى «بوابة الوسط» بشأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، لصالح مجموعة الخرافي، والذي استغلته المجموعة الكويتية في الحجز على أصول تابعة لها في فرنسا، إن الهيئة استندت في حكمها إلى البند 29 من عقد الإيجار بين المجموعة الكويتية والحكومة الليبية.

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