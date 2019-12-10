محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 06:36 مساء

ألغت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القاهرة، بعدم الاختصاص في النظر في دعوى البطلان المقامة من إدارة القضايا الليبية ضد حكم سابق بتعويض مجموعة الخرافي الكويتية.

وأعاد حكم محكمة النقض الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للنظر فيها بدائرة أخرى، مما يعني أنه بموجب هذا الحكم ستتصدى محكمة الاستئناف لدعوى البطلان، التي من شأنها أن تلغي الحكم الذي قضى لشركة الخرافي بالتعويض، وفق مصدر قضائي ليبي لـ«بوابة الوسط».

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كانت مجموعة الخرافي الكويتية حجزت على 120 مليون دولار أميركي من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، في أبريل 2014، نظير تحكيم عربي بتعويض الشركة صدر في مايو 2013، قضى حينها بحصول المجموعة الكويتية على تعويضات بقيمة 930 مليون دولار.

ودخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد الحكومة الموقتة على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارًا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع لمدة 90 عامًا، بقيمة إيجار سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد مع الحكومة الليبية في العام 2006، التي سحبت المشروع العام 2010.

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