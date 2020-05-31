ميناء بنغازي يوافق «صحيًا» على دخول شحنة أسمنت قادمة من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 11:01 صباحا

أعلن مكتب الرقابة الصحية الدولية بميناء بنغازي البحري، اليوم الأحد، الموافقة الصحية على دخول باخرة تحمل شحنة أسمنت قادمة من تركيا. 

وأشار المكتب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى توقيع إجراءات الكشف على طاقم باخرة علمها التوجو في منطقة المخطاف قادمة من تركيا. وأضاف المنشور أن «الباخرة تحمل 2359 طن أسمنت غرائر»، منوها إلى أن «الحالة الصحية للطاقم جيدة وسمح لها بالدخول».

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ومنذ مارس الماضي، فرضت حكومتا الوفاق والموقتة إجراءات احترازية في الموانئ تحسبا لتسلل فيروس كورونا في البلاد، ومن بينها توقيع الكشف الطبي على أطقم البواخر القادمة إلى الموانئ الليبية.

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