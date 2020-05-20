ميناء بنغازي يستقبل 570 حاوية ونحو 32 ألف طن شعير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 11:40 مساء
سفنية تبحر صوب ميناء بنغازي البحري، 20 مايو 2020. (صفحة الميناء على موقع فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الأربعاء، سفينتي شحن على متنهما سلع وبضائع متنوعة إلى جانب أطنان من حبوب الشعير.

ورست على أرصفة الميناء، سفينة نقل الحاويات «أس أفري» الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 570 حاوية بضائع وسلع متنوعة، حسب تصريحات للناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، منشورة على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك».

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وأشار الشهيبي إلى استقبال المنياء كذلك سفينة نقل الحبوب «سي ميراي» الوكيل الملاحي لشركة «الشيمة» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 32500 طن من حبوب الشعير.

يشار إلى استقبال الميناء، الجمعة الماضية، سفينتي شحن تحويان بضائع وسلعا متنوعة إلى جانب أطنان من مادة الأسفلت «القطران».

حاويات راسية بميناء بنغازي البحري، 20 مايو 2020. (صفحة الميناء على موقع فيسبوك)
سفنية تبحر صوب ميناء بنغازي البحري، 20 مايو 2020. (صفحة الميناء على موقع فيسبوك)
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