تزويد محطة كهرباء الخليج بسرت بـ30 ألف متر مكعب وقودا خفيفا

محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بالقبيبة بسرت. (الإنترنت)

وصلت إلى محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بالقبيبة بسرت، اليوم السبت، ناقلة محملة بالوقود الخفيف لتشغيل المولدات الكهربائية بالمحطة بعد توقف دام لأكثر من شهر جراء نفاد الوقود.

وتزود الناقلة محطة كهرباء الخليج البخارية بنحو 30 ألف متر مكعب من الوقود الخفيف، وتجرى حاليًا أعمال تفريغها التي تستغرق 36 ساعة، وجاء إرسالها برعاية الشركة العامة للكهرباء، وبالتعاون مع شركة البريقة، حسب تصريح مدير عام المحطة، المهندس حبيب أبوقرين، إلى «بوابة الوسط».

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وقال أبوقرين إن حمولة الناقلة مخصصة لإعادة تشغيل الوحدة الأولى بالمحطة من بين أربع وحدات، لافتًا إلى أن مشروع استكمال الوحدات الأربع متوقف منذ العام 2014.

ورست الناقلة بالمنصة العائمة بمحطة الخليج في انتظار تفريغها، في خزانات المحطة الأربعة التي يبلغ سعة كل منها 27 ألف متر مكعب، حسب أبوقرين، الذي توقع أن تسهم المحطة بعد استئناف عملها خلال اليومين القادمين في تغطية العجز في الشبكة العامة للكهرباء في ليبيا، حيث تبلغ قدرة الوحدة الأولى بعد إعادة تشغيلها قرابة 180 ميغاوات أو أكثر.

وستصل قدرة محطة الخليج البخارية بسرت 1400 ميغاوات بعد استكمال مشروع إضافة الوحدات الأربع للمحطة، الذي كانت تنفدة سابقًا شركة «بكثل» الأميركية المقاول للمشروع، وشركتا «هوندى» و«دوزان» الكوريتان، بإشراف الشركة العامة للكهرباء.