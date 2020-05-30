شركة «سرت» للنفط توضح سبب توقف إمدادات حقل الحطيبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 09:37 صباحا
شعار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» إن التوقف الموقت في إمدادات حقل الحطيبة جرى بالتنسيق المسبق مع الشركة العامة للكهرباء، كما أنه كان مبرمجا، مؤكدة عدم إمكانية إيقاف إمدادات الغاز من الحقل حتى إذا رأت شركة الكهرباء أنها لا تحتاج للكمية التي تحصل عليها.

وأشارت الشركة إلى توقف حقلي الفارغ وأبوالطفل الغازيين عن الإنتاج منذ فترة، وأن هذا الأمر ترتب عليه تعويض النقص بغاز حقل الحطيبة الذي يمتاز باحتوائه على كمية من المكثفات، ما تسبب في ورود شكاوى متكررة من شركة الكهرباء نفسها بارتفاع نسبة المكثفات في الكميات التي تصل إليها.

وأضافت: «تطلب ذلك إيقاف إمدادات الغاز بشكل موقت من حقل الحطيبة، وذلك بهدف إرسال فرشة تنظيف خط نقل الغاز من السوائل ثم إعادة ضخ الغاز من جديد، وهذا العمل تم بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء والتواصل المستمر معها».

اقرأ أيضا: شركة سرت تطالب مستخدميها بالجنوب بعدم العودة للعمل حتى إشعار آخر

كما لفتت إلى أنه تفاديا لأي تذبذب في إمدادات الغاز وتأثر محطات التوليد بذلك، واصل المهندسون والفنيون العمل بشكل مستمر حتى إعادة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي في وقت قياسي لم يتجاوز يوما واحدا، موضحة أنه خلال هذا التوقف «كان ينبغي أن يتم تعويض النقص من خلال وحدات التوليد التي تعمل بالوقود السائل (الديزل)».

وأكدت الشركة التزامها بتوفير الكميات المطلوبة لمستهلكي الغاز الطبيعي وفق المتاح، مشيرة إلى أن توقف الإمدادات لم يكن مقصودا، «فنحن والشركة العامة للكهرباء نعمل في صف واحد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
خالد المشري يصف مبادرة عقيلة صالح بـ«المناورة»
ليبيا
شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة
ليبيا
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
«بلومبيرغ»: البحرية الفرنسية توقف ناقلة نفط متجهة إلى شرق ليبيا
ليبيا
باريس تبدي أسفها لـ«سورنة» النزاع في ليبيا
ليبيا
صدامات جديدة وتظاهرات بعد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصحاب البنصر الأطول أقل عرضة للوفاة بـ«كورونا»