تجهيز قسم العزل بمستشفى جالو العام

جانب من تجهيز قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية جالو، الخميس، تجهيز أطباء قسم العزل التابع للجنة الاستشارية الواحات، قسم العزل بمستشفى جالو العام، إلى جانب تركيب جهاز التصوير المقطعي «CT scan» الأسبوع المقبل.

وشملت تجهيزات قسم العزل بمستشفى جالو «جهازي تنفس صناعي، وثلاث أسرة عنايه فائقة، ومجموعة من أسرة الإيواء المجهزة من الفتره السابقة بالمستشفى» حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية جالو بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح البيان أن ذلك يأتي استعدادًا لأي طارئ وتنفيذًا لتعليمات وقرارات وزارة الصحة بالحكومة الموقتة واللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا المستجد».

إلى ذلك، أفاد رئيس اللجنة الطبية الإستشارية الفرعية لمكافحة وباء «كورونا» بالواحات، سعد بقاسم فرج، بأن جهاز التصوير المقطعي «CT scan»، سيتم تركيبه الأسبوع القادم بمستشفى جالو المركزي، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة على «فيسبوك».

جانب من تجهيز قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)