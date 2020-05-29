تجهيز قسم العزل بمستشفى جالو العام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 02:05 صباحا
جانب من تجهيز قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية جالو، الخميس، تجهيز أطباء قسم العزل التابع للجنة الاستشارية الواحات، قسم العزل بمستشفى جالو العام، إلى جانب تركيب جهاز التصوير المقطعي «CT scan» الأسبوع المقبل.

وشملت تجهيزات قسم العزل بمستشفى جالو «جهازي تنفس صناعي، وثلاث أسرة عنايه فائقة، ومجموعة من أسرة الإيواء المجهزة من الفتره السابقة بالمستشفى» حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية جالو بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا وزير الصحة: سنقوم بإعادة فتح 8 مستشفيات بالمنطقة الشرقية خلال هذا العام

وأوضح البيان أن ذلك يأتي استعدادًا لأي طارئ وتنفيذًا لتعليمات وقرارات وزارة الصحة بالحكومة الموقتة واللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا المستجد».

إلى ذلك، أفاد رئيس اللجنة الطبية الإستشارية الفرعية لمكافحة وباء «كورونا» بالواحات، سعد بقاسم فرج، بأن جهاز التصوير المقطعي «CT scan»، سيتم تركيبه الأسبوع القادم بمستشفى جالو المركزي، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة على «فيسبوك».

جانب من تجهيز قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
صدامات جديدة وتظاهرات بعد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة
دولى
مونتينيغرو.. أول بلد أوروبي خال من «كورونا»
منوعات
توقف أكثر من 100 صحيفة أسترالية عن الصدور بنسخة ورقية
ثقافة وفن
المسماري ينفي حصول قوات القيادة العامة على طائرات حربية حديثة
ليبيا
أسرة الهلال تودع نجمها السابق خليل المقصبي
رياضة محلية
«أفريكوم» تؤكد وصول ما لا يقل عن 14 طائرة روسية إلى قاعدة الجفرة في مايو
ليبيا
فرنسا توقف استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» في علاج مرضى «كورونا المستجد»
دولى
بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
الرئاسة التركية: الحل العسكري في ليبيا غير مجد.. وداعمو حفتر يقفون في الجانب ...
ليبيا
جريدة روسية: طائرات «ميغ 29» مجهولة هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية
ليبيا
«أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصحاب البنصر الأطول أقل عرضة للوفاة بـ«كورونا»