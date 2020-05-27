استقرار حالة المصابة بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 10:45 صباحا
مركز العزل بسبها، 30 أبريل 2020. (لجنة مجابهة كورونا في سبها)

قال مدير إدارة الخدمات الصحية سبها، عبدالجليل خضرى، إن الحالة المرضية للمصابة بفيروس «كورونا المستجد» مستقرة، وتتلقى العلاج تحت إشراف الطبيبين مدير مركز العزل الصحي علي السعيدي، وأخصائية الباطنة انتصار المغربي.

وأضاف أن المستلزمات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية متوافرة داخل مركز العزل، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشادت البلدية بالأطباء والعاملين ضمن «الجيش الأبيض» الموجودين بالمركز وهم: «خضري، والسعيدي، ورئيس اتحاد كلية الطب البشري جامعة سبها علي ابديوي، ومدير المركز الصحي حجارة حسن علي، ومدير مركز السكر سبها أحمد بن طالب، وموظف بإدارة الخدمات الصحية عثمان علي».

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وأعلنت إدارة الخدمات الصحية سبها، أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، إحداهما توفيت، وهما أول إصابتين تسجلان في الجنوب.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاصيل عن الإصابتين، إذ ذكر أن الحالتين لشاب عمره 36 عاما، وخالته 55 عاما، مضيفا أن المعلومات الأولية من فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز كشفت أن لهما تاريخ اختلاط بوالدة الشاب المصاب، التي توفيت بعدما عانت من ارتفاع في درجة حرارة جسمها ولديها تاريخ مرضي سابق بداء السكري.

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