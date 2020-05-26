شاب وخالته.. «مكافحة الأمراض» يكشف تفاصيل إصابة حالتين بفيروس كورونا بالجنوب

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تفاصيل إصابة شخصين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، كأول حالتي إصابة بالفيروس في الجنوب الليبي.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن الحالتين لشاب عمره 36 عاما، وخالته 55 عاما، مضيفا أن المعلومات الأولية من فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز كشفت أن الحالتين لديهما تاريخ اختلاط بوالدة الشاب المصاب، والتي توفت اليو بعدما عانت من ارتفاع في درجة حرارة جسمها ولديها تاريخ مرضى سابق بداء السكري.

وبحسب البيان، يقوم فريق الرصد والتقصي بأخذ عينة من المتوفية للتأكد من إصابتها أو عدمه بالفيروس، ومن ثم تحديد مصدر العدوى ومتابعة مخالطيها، كما يقوم فريق الرصد و بمتابعة المخالطين للحالتين وحصرهم وأخذ العينات.

«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

ولفت إلى عزل الحالتين لضمان عدم انتشار الفيروس، مطالبا أقرباء الحالتين والمتوفية باتباع إرشادات الوقاية وعدم التجمع خلال تأدية واجب العزاء لتقليل ومنع انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى سلبية 64 عينة أخرى جرى تحليلها للكشف عن الفيروس، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبذلك يرتفع عدد حالات فيروس كورونا المسجلة في ليبيا إلى 77 حالة بينهم 3 حالات وفاة، وبينما تعافى 40 حالة يبقى 34 حالة.