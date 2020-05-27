روسيا وإيطاليا تبحثان سبل «إقامة عملية سياسية شاملة» في ليبيا

نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراتشيانو، آخر تطورات الأزمة الليبية، وسبل إقامة عملية سياسية شاملة.

وأعلن الطرفان، أهمية التواصل مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا من أجل وقف إطلاق النار، حسب بيان الخارجية الروسية، الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وفي وقت سابق من اليوم بحث بوغدانوف مع مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن إسماعيل شيرج تطورات الوضع في السودان وليبيا.

محادثات روسية مع مصر والاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة الليبية

وجدد بوغدانوف، «دعم بلاده للدور الفعال للاتحاد الأفريقي في حل الأزمات والصراعات الأفريقية»، حسب بيان الخارجية الروسية، الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وفي حين بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، مع السفير المصري في موسكو، إيهاب نصر، الأزمتين الليبية والسورية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية إن الطرفين ناقشا «تسوية في الشرق الأوسط وليبيا»، وتناولا «بالتفصيل الوضع الحالي على الأرض بسورية في سياق ضرورة مكافحة الإرهاب».