محادثات روسية مع مصر والاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 09:14 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. (الإنترنت)

ناقش الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن إسماعيل شيرج، اليوم الثلاثاء، الوضع في السودان وليبيا.

وجدد بوغدانوف «دعم بلاده للدور الفعال للاتحاد الأفريقي في حل الأزمات والصراعات الأفريقية»، حسب بيان الخارجية الروسية، الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

في سياق متصل بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، مع السفير المصري في موسكو، إيهاب نصر، الأزمتين الليبية والسورية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أن الطرفين ناقشا «تسوية في الشرق الأوسط وليبيا»، وتناولا «بالتفصيل الوضع الحالي على الأرض بسورية في سياق ضرورة مكافحة الإرهاب».

 

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