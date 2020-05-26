تبون وإردوغان يتفقان على تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 07:56 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان خلال زيارة الأخير إلى الجزائر، (أرشيفية: الإنترنت)

اتفق الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا كمقدمة ضرورية لتسهيل الحل السياسي.

جاء ذلك خلال اتصال بين الطرفين، صباح اليوم الثلاثاء، استعرضا خلاله الوضع في المنطقة، حسب بيان الرئاسة الجزائرية، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار الرئيسان إلى ضرورة إيجاد حل سياسي قائم على أساس احترام الشرعية الشعبية الضامنة لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية.

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وفي سياق آخر، ندد تبون وإردوغان بمشروع الحكومة الإسرائيلية ضم أراض فلسطينية جديدة، باعتباره انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي وعرقلة إضافية أمام عملية السلام، كما بحثا الجهود المبذولة في كلا البلدين لمنع تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد».

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